Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не будет искать оправданий после неудачного выступления на чемпионате России в Челябинске. Чемпионка Европы и мира 2015 года заняла седьмое место на турнире.
В начале декабря Туктамышева заразилась коронавирусом. Из-за этого она пропустила пятый этап Кубка России, но решила выступить на чемпионате России.
"Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением! Буду заряжать и вас!" — написала Туктамышева в Instagram.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.