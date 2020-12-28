Туктамышева не ищет оправданий после чемпионата России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не будет искать оправданий после неудачного выступления на чемпионате России в Челябинске. Чемпионка Европы и мира 2015 года заняла седьмое место на турнире.

В начале декабря Туктамышева заразилась коронавирусом. Из-за этого она пропустила пятый этап Кубка России, но решила выступить на чемпионате России.