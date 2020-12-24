Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе. По его мнению, УЕФА невыгодно участие "Зенита" в весенних стадиях еврокубков.

"Мне кажется, для УЕФА, для вообще европейских команд неинтересно видеть "Зенит" в европейских турнирах, в стадиях 1/16, даже в группе", — заявил Аршавин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Аршавин отметил, что клубам из европейских чемпионатов интереснее играть друг с другом.

"Зенит" два сезона подряд не завершил выступления после групповой стадии Лиги чемпионов, заняв последнее место.