Черчесов попросил перенести 23-й тур РПЛ ради сборной

Во время общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил пойти навстречу команде.

Специалист попросил перенести 23-й тур чемпионата России, чтобы у футболистов было больше времени на подготовку к матчам в марте.

Решение будет принято после консультаций с тренерами команд РПЛ, сообщает "СЭ".

23-й тур запланирован 19-21 марта. Уже 24 марта сборная России должна провести стартовый матч отборочного турнира ЧМ-2022.