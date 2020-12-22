Футболисты устроили побоище в финале чемпионата Бразилии

В финале чемпионата Бразилии среди 17-летних футболистов произошла драка. В конце матча игроки "Атлетико Паранаэнсе" и "Флуминенесе" схлестнулись после одного из единоборств.
Сначала ударами обменяли два игрока, затем к ним присоединились партнёры по командам и запасные футболисты. Разнимали игроков представители команд и официальные лица.
Матч удалось окончить. Игра завершилась победой "Флуминенсе" со счётом 2:1.
Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.