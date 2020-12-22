Футболисты устроили побоище в финале чемпионата Бразилии

В финале чемпионата Бразилии среди 17-летних футболистов произошла драка. В конце матча игроки "Атлетико Паранаэнсе" и "Флуминенесе" схлестнулись после одного из единоборств.

Сначала ударами обменяли два игрока, затем к ним присоединились партнёры по командам и запасные футболисты. Разнимали игроков представители команд и официальные лица.

Матч удалось окончить. Игра завершилась победой "Флуминенсе" со счётом 2:1.