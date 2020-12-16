"Матч ТВ" будет создавать спортивные мультфильмы

Генеральный продюсер Тина Канделаки заявила, что "Матч ТВ" будет участвовать в создании спортивных мультфильмов. Об этом она сообщила во время разговора с министром спорта Олегом Матыциным на телеканале "Россия 24".

"Они будут об определённых видах спорта, начнём с первой пятёрки-шестёрки, а дальше посмотрим, как пойдёт. У нас уже есть коллеги, которые разрабатывают спортивные образы", — сказала Канделаки.

Министр спорта поддержал идею креативной группы "Матч ТВ".