Юран рассказал, откуда узнал о возрасте Урунова

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран заявил, что узнал о махинациях с возрастом полузащитника "Спартака" Остона Урунова от узбекских тренеров. Высказывание специалиста о том, что хавбеку больше лет, чем записано в документах, вызвало широкий резонанс в СМИ.

По словам Юрана, он не называл точный возраст Урунова, хотя в эфире "Матч ТВ" тренер сказал, что узбек старше на 4-5 лет. 19 декабря полузащитнику исполнится 20 лет.