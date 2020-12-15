Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран заявил, что узнал о махинациях с возрастом полузащитника "Спартака" Остона Урунова от узбекских тренеров. Высказывание специалиста о том, что хавбеку больше лет, чем записано в документах, вызвало широкий резонанс в СМИ.
По словам Юрана, он не называл точный возраст Урунова, хотя в эфире "Матч ТВ" тренер сказал, что узбек старше на 4-5 лет. 19 декабря полузащитнику исполнится 20 лет.
"Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане, тренеры. Мы общаемся. Наверное, они больше знают. Вместе с тем подчеркну: я вчера не называл конкретную цифру", - приводит Sport24 слова Юрана.
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