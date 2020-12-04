"Слышал, будет хуже": Мозес боится российских морозов

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес рассказал об адаптации в команде. По словам футболиста, он постепенно привыкает к чемпионату и получает радость от игры.

Мозес подчеркнул, что ему нравится в Москве. Вместе с тем, нигериец опасается холодной погоды в России.

"Сколько сейчас градусов? Минус шесть? Слышал, будет еще хуже (смеется). Что тут скажешь, надо привыкать", — заявил Мозес в интервью клубной пресс-службе "Спартака".

Мозес перешёл в "Спартак" из "Челси" 15 октября. Он подписал арендное соглашение до конца сезона. Полузащитник на данный момент отыграл шесть матчей, в которых забил один мяч.

Ранее 29-летний футболист выступал за английские команды, а также турецкий "Фенербахче" и миланский "Интер".