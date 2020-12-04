ЦСКА за девять лет только один раз вышел в плей-офф еврокубков

Московский ЦСКА не смог преодолеть групповую стадию Лиги Европы. Команда потеряла шансы на "евровесну" после поражения от австрийского "Вольфсебрга" (0:1) на своём поле.

За девять последних сезонов "армейцы" только один раз выходили в весеннюю часть еврокубков.

В сезоне-2017/18 ЦСКА удачно прошёл отборочные раунды в Лиге чемпионов. В группе с "Бенфикой", "Базелем" и "Манчестер Юнайтед" команда набрала девять очков и стала третьей.

В 1/16 финала Лиги Европы была пройдена сербская "Црвена Звезда" (0:0, 1:0), в 1/8 финала — французский "Лион" (3:2, 0:1), а в четвертьфинале "армейцы" уступили лондонскому "Арсеналу" (1:4, 2:2).

В остальных восьми случаях ЦСКА терпел неудачу: