В сборной России объяснили пропуск спринта Куклиной в Контиолахти

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему Лариса Куклина не попала в стартовый протокол спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. По его словам, у спортсменки проблемы с рукой.

Травму Куклина получила во время падения в индивидуальной гонке на первом этапе. Её место на старте займёт Анастасия Гореева.

"Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение", — приводит пресс-служба СБР слова Шашилова.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что участие в спринтерской гонке примут шесть россиянок. Старт спринту будет дан в 18.30.

Куклина в спринте на первом этапе заняла 46-е место, в индивидуальной гонке была 48-й.