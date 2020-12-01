Шведы обвиняют российскую лыжницу Сорину в употреблении допинга

Шведское издание Expressen опубликовало статью об удачном выступлении российской лыжницы Татьяны Сориной на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянка заняла 13-е место в спринте, стала четвёртой в индивидуальной гонке и завоевала серебро в гонке преследования.

Для Сориной это первые столь высокие результаты. Ранее она не финишировала в Кубке мира выше 15 места.

По мнению журналиста Людвига Холмберга, такие результаты Сориной — следствие применения допинга. Швед заявил, что из-за отсутствия тестирования на допинг с марта по май в России Сорина могла получить преимущество.

"Она на допинге? Надеюсь, что нет. Но я понимаю всех спортсменов и любителей лыжных гонок, которые относятся к этому с подозрением", — написал Холмберг.

Журналист подчеркнул, что доверия у него нет в целом к системе российского спорта, а не лично Сориной. После гонки Татьяна сдала отрицательный допинг-тест.

"Допинг-контролер следовал за Татьяной Сориной, когда она покидала стадион в Руке в воскресенье. Но что на самом деле означает отрицательный допинг-тест?" — задаётся вопросом журналист.

"Пишите про терапевтические исключения"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко посоветовал шведским журналистам обратить внимание на собственных спортсменов. Он предложил шведам написать про терапевтические исключения, которые получают их спортсмены.