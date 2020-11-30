Гараничев вместо Кубка мира примет участие в Кубке России

Тренер биатлонной сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что Евгений Гараничев выступит на этапе Кубка России в Увате. Ранее спортсмен был отстранён от выступлений на этапе Кубка мира из-за того, что контактировал с Антоном Бабиковым, сдавшим положительный тест на коронавирус.

Биатлонисту разрешили покинуть Финляндию. Гараничев отправился в Тюмень, где проводит тренировки.

По словам Кугаевского, у Гараничева есть проблемы с оружием и лыжами. Власти Финляндии не разрешили ему вывезти инвентарь.