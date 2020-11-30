Тренер биатлонной сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что Евгений Гараничев выступит на этапе Кубка России в Увате. Ранее спортсмен был отстранён от выступлений на этапе Кубка мира из-за того, что контактировал с Антоном Бабиковым, сдавшим положительный тест на коронавирус.
Биатлонисту разрешили покинуть Финляндию. Гараничев отправился в Тюмень, где проводит тренировки.
По словам Кугаевского, у Гараничева есть проблемы с оружием и лыжами. Власти Финляндии не разрешили ему вывезти инвентарь.
"Лыжи, конечно, мы ему найдем, пусть и не такие хорошие, как его личные, но вот с оружием проблема большая. У него есть резервная винтовка, но за четыре года он ей ни разу не пользовался", — приводит ТАСС слова Кугаевского.
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