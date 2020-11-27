Загитовой пришлось отказаться от завтраков

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как поддерживает форму. Каждое утро девушка становится на весы и может ограничивать себя в еде на протяжении дня.

От завтраков Загитова отказалась практически полностью. Если вес утром у неё нормальный, то спортсменка полноценно обедает и немного ужинает.

"Утром я встаю на весы. Если там плюс, я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес, ем только в обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю", — заявила Загитова в Instagram.

Кроме того, фигуристка отметила, что в олимпийский сезон практически не пила воду.