Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как поддерживает форму. Каждое утро девушка становится на весы и может ограничивать себя в еде на протяжении дня.
От завтраков Загитова отказалась практически полностью. Если вес утром у неё нормальный, то спортсменка полноценно обедает и немного ужинает.
"Утром я встаю на весы. Если там плюс, я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес, ем только в обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю", — заявила Загитова в Instagram.
Кроме того, фигуристка отметила, что в олимпийский сезон практически не пила воду.
"Чтобы поддерживать вес, ограничивала себя даже в питье", — заявила Загитова.
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