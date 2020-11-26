Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал видео подготовки сборной к первому этапу Кубка мира в Контиолахти. Ранее команда была помещена на карантин из-за положительных тестов на коронавирус.
Заболевание выявили у биатлониста Антона Бабикова, двух врачей и массажиста команды. Спортсмены из-за этого не могут покинуть своих номеров в отеле.
Несмотря на ограничения россияне продолжают тренироваться в комнатах.
"Русские не сдаются! Карантин нам нипочём", — говорится в видео СБР.
Видео можно посмотреть на официальном канале СБР в Instagram.
Стартовые гонки Кубка мира должны состояться 28 ноября. Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен в командах Румынии, Латвии и Молдавии. У одного из членов французской сборной был выявлен положительный тест на "ковид", но под карантин команду не поместили.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.