"Русские не сдаются": СБР показал тренировку биатлонистов на карантине

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал видео подготовки сборной к первому этапу Кубка мира в Контиолахти. Ранее команда была помещена на карантин из-за положительных тестов на коронавирус.

Заболевание выявили у биатлониста Антона Бабикова, двух врачей и массажиста команды. Спортсмены из-за этого не могут покинуть своих номеров в отеле.

Несмотря на ограничения россияне продолжают тренироваться в комнатах.

"Русские не сдаются! Карантин нам нипочём", — говорится в видео СБР.

Видео можно посмотреть на официальном канале СБР в Instagram.

Стартовые гонки Кубка мира должны состояться 28 ноября. Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен в командах Румынии, Латвии и Молдавии. У одного из членов французской сборной был выявлен положительный тест на "ковид", но под карантин команду не поместили.