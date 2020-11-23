Скандал в ФИФА: за коррупцию отстранён глава африканского футбола

Вице-президент ФИФА и глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад получил отстранение от футбольной деятельности на пять лет.
Чиновника признали виновным в незаконном присвоении средств и злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба организации.
ФИФА удалось установить, что с 2017 по 2019 год Ахмад в рамках CAF допустил несколько нарушений. В частности, он на средства организации совершил паломничество в Мекку. Также мошеннической признана сделка с фирмой Tactical Steel, которая производит спортивное оборудование.
Ахмад был главой CAF с 2017 года. Мадагаскарец собирался идти на выборы на второй срок.
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