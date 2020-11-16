Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов опубликовал фотографию побоев, которые ему нанёс Адам Яндиев. Инцидент произошёл в пятницу в фойе "Лужников".
По сведениям СМИ, Харитонов заступился за своего друга Руслана Абдо, с которым у Яндиева произошёл конфликт из-за долга. В результате Сергей получил сотрясение мозга и перелом носа.
Под снимком Харитонов обратился к спортсменам с просьбой драться только во время турниров. Боец отметил, что не сможет вернуться к выступлениям еще полгода.
"Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах! Всем здоровья!" — написал Харитонов.
Яндиев после драки был задержан полицией. На него заведено дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Харитонов, как и Абдо, сейчас находятся в больнице.
Харитонов — боец промоушена Bellator. В октагоне он провёл 39 боёв, в которых одержал 30 побед и потерпел семь поражений.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.