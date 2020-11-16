Харитонов показал последствия избиения Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов опубликовал фотографию побоев, которые ему нанёс Адам Яндиев. Инцидент произошёл в пятницу в фойе "Лужников".

По сведениям СМИ, Харитонов заступился за своего друга Руслана Абдо, с которым у Яндиева произошёл конфликт из-за долга. В результате Сергей получил сотрясение мозга и перелом носа.

Под снимком Харитонов обратился к спортсменам с просьбой драться только во время турниров. Боец отметил, что не сможет вернуться к выступлениям еще полгода.

"Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах! Всем здоровья!" — написал Харитонов.

Яндиев после драки был задержан полицией. На него заведено дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Харитонов, как и Абдо, сейчас находятся в больнице.

Харитонов — боец промоушена Bellator. В октагоне он провёл 39 боёв, в которых одержал 30 побед и потерпел семь поражений.