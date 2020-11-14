Мбаппе назвал условие продления контракта с "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе согласится продлить контракт с парижским клубом, но при этом имеет одно условие. Форвард хочет, чтобы в его новом договоре была прописана сумма "отступных", за которую другой клуб сможет купить его.

По сведениям AS, сумма составляет 222 млн евро. За такую цену "ПСЖ" купил у "Барселоны" нападающего Неймара.

Переговоры между сторонами проходят трудно — Мбаппе отклонил три предложения со стороны "ПСЖ". В 2018 году парижане заплатили за нападающего 180 млн евро "Монако".

Кильян Мбаппе

Чемпион мира-2018 провёл более 200 матчей и забил почти 130 голов в клубной карьере.

"Монако" — 60 матчей, 27 голов.

"ПСЖ" — 132 матча, 97 голов.

В составе сборной Франции Мбаппе отыграл 38 матчей и забил 16 мячей.