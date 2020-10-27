В Кремле подтвердили встречу Нурмагомедова и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече главы государства с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, даты приёма спортсмена в Кремле пока нет.

Песков отметил, что Путин обязательно встретится с Нурмагомедовым. Ранее президент поздравил бойца с победой над Джастином Гэтжи по телефону.

"Когда Хабиб отдохнет, а эпидемиологическая ситуация более-менее успокоится, они обязательно встретятся", — заявил Песков.

Нурмагомедов в третий раз защитил свой титул в лёгком весе и довёл свой счёт в смешанных единоборствах до 29:0. После завершения боя с Гэтжи Хабиб объявил о завершении карьеры.