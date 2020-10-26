Менеджер Хабиба о чемпионском титуле: ещё ничего не вакантно

Али Абдельазиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на разговоры о том, что UFC нужно подыскивать новых претендентов на чемпионский титул в лёгком весе. В субботу россиянин победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил пояс.

После боя Нурмагомедов объявил о том, что это был его последний бой в UFC. Журналист Деймон Мартин предположил, что теперь глава чемпионата Дана Уайт отдасть чемпионский бой Конору Макгрегору и Дастину Порье.

"Никакого вакантного титула нет", — ответил на это Абдельазиз.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Порье договорились о поединке в январе 2021 года. Но позже Дана Уайт заявил, что это "абсолютно ненужный бой".

Ирландец летом в третий раз объявил о завершении карьеры, но сейчас говорит о том, что снова может вернуться. До боя с Хабибом временным чемпионом в лёгком дивизионе был Гэтжи. Также о своих чемпионских амбициях заявлял Тони Фергюсон.