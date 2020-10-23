"Спартак" и "Ростов" не договорились об обмене кругами

Российская премьер-лига (РПЛ) проинформировала, что принято окончательное решение по матчу "Спартак" — "Ростов". Игра, как и было запланировано, состоится на "Открытие Арене" 31 октября.

"Спартак" направил в РПЛ письмо, в котором подтвердил проведение встречи. Ранее клубы хотели обменяться кругами, чтобы 31 октября сыграть в Ростове-на-Дону, а игру в Москве провести в апреле.

Ранее Роспотребнадзор запретил "Спартаку" проводить матчи со зрителями, а в Ростовской области пока можно заполнять трибуны на 30%.

"Спартак" лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. Ближайший матч команда проведёт 24 октября на выезде против "Краснодара".

"Ростов" идёт пятым с отставанием от лидера на четыре очка. Команда 25 октября примет на своём поле "Химки".