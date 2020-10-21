"Спартак" проиграл "Енисею" в матче элитного раунда Кубка России — 0:1. Красно-белые выступали в полурезервном составе, а единственный гол в игре забил нападающий Хуан Лескано.
Несмотря на поражение "Спартак" стал участником 1/8 финала Кубка России. Красно-белые выиграли группу 2 элитного раунда.
"Спаратк" стал восьмым участником 1/8 финала Кубка России. Ранее в эту стадию вышли:
Матчи этого раунда состоятся в конце февраля 2021 года.
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