"Спартак" проиграл "Енисею" и вышел в плей-офф Кубка России

"Спартак" проиграл "Енисею" в матче элитного раунда Кубка России — 0:1. Красно-белые выступали в полурезервном составе, а единственный гол в игре забил нападающий Хуан Лескано.

Несмотря на поражение "Спартак" стал участником 1/8 финала Кубка России. Красно-белые выиграли группу 2 элитного раунда.

"Спартак" (Москва) — 3 очка, разница мячей 5:2. "Родина" (Москва) — 3 очка, 4:5. "Енисей" (Красноярск) — 3 очка, 1:3.

Плей-офф Кубка России

"Спаратк" стал восьмым участником 1/8 финала Кубка России. Ранее в эту стадию вышли:

"Урал";

"Динамо";

"Ростов";

ЦСКА;

"Краснодар";

"Локомотив";

"Зенит".

Матчи этого раунда состоятся в конце февраля 2021 года.