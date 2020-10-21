Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поражение "Зенита" от "Брюгге" в Лиге чемпионов. Питерцы пропустили гол на 93-й минуте и уступили бельгийцам со счётом 1:2.
По мнению Уткина, после матча стало понятно, что "Зенит" займёт четвёртое место в группе. Журналист отметил, что уровень питерской команды увидела вся страна.
"Когда я говорил, что шанс занять любое нечетвёртое из мест в группе — один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу "Зенит". Ну а какое же ещё вам место?" — написал Уткин в Telegram.
"Зенит" 28 октября сыграет на выезде против дортмундской "Боруссии", а 4 ноября примет на своём поле "Лацио".
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.