Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в Лиге чемпионов

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поражение "Зенита" от "Брюгге" в Лиге чемпионов. Питерцы пропустили гол на 93-й минуте и уступили бельгийцам со счётом 1:2.

По мнению Уткина, после матча стало понятно, что "Зенит" займёт четвёртое место в группе. Журналист отметил, что уровень питерской команды увидела вся страна.

"Когда я говорил, что шанс занять любое нечетвёртое из мест в группе — один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу "Зенит". Ну а какое же ещё вам место?" — написал Уткин в Telegram.

"Зенит" 28 октября сыграет на выезде против дортмундской "Боруссии", а 4 ноября примет на своём поле "Лацио".