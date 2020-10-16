Шатов рассказал о конфликтах с Дзюбой

Бывший игрок "Зенита" Олег Шатов рассказал о том, как ругался с Артёмом Дзюбой. По словам футболиста, они не сходились в жизненном плане.

"Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена, но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся. В игре у нас было много историй, когда мы с ним ругались, ссорились из-за каких-то слов и жестов", — приводит Sport24 слова Шатова.

Шатов выступал за "Зенит" с 2014 по 2020 годы. Он провёл 202 матча, в которых забил 31 гол. В июне он подписал контракт с "Рубином".