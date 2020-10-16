В Британии мечтают отобрать у России матчи Евро-2020

Британский таблоид The Sun опубликовал информацию о том, что УЕФА может лишить Россию права проведения матчей Евро-2020. Журналисты утверждают, что в организации из-за пандемии коронавируса разрабатывают новый план по проведению турнира.

УЕФА якобы даже подготовил вариант, при котором турнир примет одна страна, а матчи пройдут на четырёх стадионах. Сложности с организацией матчей связаны с закрытием границ между европейскими странами.

По сообщению The Sun, первые города под "сокращение" — Баку и Санкт-Петербург. У столицы Азербайджана сама слабая позиция из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Причина, по которой УЕФА может отобрать турнир у российского города, не называется.

Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Ранее УЕФА сообщил, что турнир пройдёт летом 2021 года по прежней схеме — в 12 городах. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и четвертьфинал.