Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Ракеты из зоны Карабахского конфликта снова упали в Иране
Япония выпустит в море 1 млн тонн загрязнённой воды Фукусимы
Алексей Чумаков рассказал, почему путь на Первый канал для него закрыт
Американцы решили снова летать около Крыма
В РФ COVID не отобрал внимание врачей у пациентов с другими болезням
Си Цзиньпин - китайским морпехам: готовьтесь к войне
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
МВФ: пандемия оставит затяжные шрамы на мировой экономике
В США разработали план "технологического противодействия" РФ и КНР

В Британии мечтают отобрать у России матчи Евро-2020

Британский таблоид The Sun опубликовал информацию о том, что УЕФА может лишить Россию права проведения матчей Евро-2020. Журналисты утверждают, что в организации из-за пандемии коронавируса разрабатывают новый план по проведению турнира.

В Британии мечтают отобрать у России матчи Евро-2020

УЕФА якобы даже подготовил вариант, при котором турнир примет одна страна, а матчи пройдут на четырёх стадионах. Сложности с организацией матчей связаны с закрытием границ между европейскими странами.

По сообщению The Sun, первые города под "сокращение" — Баку и Санкт-Петербург. У столицы Азербайджана сама слабая позиция из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Причина, по которой УЕФА может отобрать турнир у российского города, не называется.

Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Ранее УЕФА сообщил, что турнир пройдёт летом 2021 года по прежней схеме — в 12 городах. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и четвертьфинал.

  • 12 июня 2021. Бельгия — Россия.
  • 16 июня 2021. Финляндия — Россия.
  • 21 июня 2021. Финляндия — Бельгия.
  • 2 июля 2021. Четвертьфинал.
Последние материалы
Байден пообещал повысить налоги для богатых американцев
Асмус ответила тем, кто считает, что она причастна к всеобщему заговору
В Британии мечтают отобрать у России матчи Евро-2020
Ракеты из зоны Карабахского конфликта снова упали в Иране
Япония выпустит в море 1 млн тонн загрязнённой воды Фукусимы
Алексей Чумаков рассказал, почему путь на Первый канал для него закрыт
Американцы решили снова летать около Крыма
В РФ COVID не отобрал внимание врачей у пациентов с другими болезням
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
Си Цзиньпин - китайским морпехам: готовьтесь к войне
Популярное
Здоровье
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19

Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.

Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Юрий Кот: Путин формирует на Украине новую реальность
Новости Украины
Юрий Кот: Путин формирует на Украине новую реальность
Экспертное мнение
Мнение: неопытная Тихановская начинает срываться под давлением Запада
Фигурное катание
Тренер Давыдов рассказал, как Плющенко переманил Трусову и Косторную
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобряют санкции ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Тайна передачи «Очевидное-невероятное»
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Mi-5 считает Россию одним из врагов королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
В Белоруссии начался диалог строгого режима
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников