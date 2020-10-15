Тренер Давыдов рассказал, как Плющенко переманил Трусову и Косторную

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, что могло привести к переходу Трусовой и Косторной в академию Евгения Плющенко. Ранее спортсменки ушли из группы Этери Тутберидзе, что вызвало большой скандал в мире российского фигурного катания.

По его словам, Трусова и Косторная пошли к Плющенко из-за более выгодных финансовых условий.