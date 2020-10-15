Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, что могло привести к переходу Трусовой и Косторной в академию Евгения Плющенко. Ранее спортсменки ушли из группы Этери Тутберидзе, что вызвало большой скандал в мире российского фигурного катания.
По его словам, Трусова и Косторная пошли к Плющенко из-за более выгодных финансовых условий.
"Похоже, что им предложили более выгодные условия. В данном случае все внутри спортсмена, вот сложилось так, не понравилось ему что-то — он разворачивается и уходит. Сделать мы ничего не можем", — приводит "СЭ" слова Давыдова.
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