Агент обещает трансферную бомбу от "Спартака"

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что ожидает громкое приобретение от "Спартака". По его словам, клуб планирует усилиться правым защитником высокого уровня.
Трансфер может быть осуществлён из-за падения цен на футболистов в Европе. В топ-чемпионатах 6 октября закрылось трансферное окно, поэтому игроки теперь стоят дешевле.
"Спартак", который выступает только во внутренних соревнованиях, может себе позволить приобретение до 17 октября. В этот день трансферное окно закроется в России.
"Трансферная бомба? В "Спартаке". Клуб усиленно работает над покупкой правого защитника высокого уровня. После того, как в Европе трансферное окно закрылось, цены на футболистов упали раза в два. Если летом за игрока просили 10 миллионов, то сейчас можно сторговаться за 5-6", — приводит "СЭ" слова Маньякова.
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