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Названа пятёрка клубов, потративших на трансферы больше других

"Челси" стал клубом, который потратил в летнее трансферное окно больше других. Лондонцы закупили футболистов на 247 млн евро. Лидерство клуба во время пандемии объяснимо — целый год "синие" не могли покупать игроков из-за запрета ФИФА.

Названа пятёрка клубов, потративших на трансферы больше других

В первую пятёрку также входят привычные в таких рейтингах "Манчестер Сити", "Барселона" и "Ювентус".

Впервые в пятёрке оказался "Лидс". Клуб вернулся в Английскую премьер-лигу и решил потратиться на всю катушку — 105 млн евро для тренера Марсело Бьелсы.

"Челси" — 247 млн

  • Кай Хаверц ("Байер", 80 млн).
  • Тимо Вернер ("Лейпциг", 53 млн).
  • Бен Чилвел ("Лестер", 50,2 млн).
  • Хаким Зиеш ("Аякс", 40 млн).
  • Эдуард Менди ("Ренн", 24 млн).

"Манчестер Сити" — 156 млн

  • Рубен Диаш ("Бенфика", 68 млн).
  • Натан Аке ("Борнмут", 45,3 млн).
  • Ферран Торрес ("Валенсия", 23 млн).
  • Пабло Морено ("Ювентус", 10 млн).
  • Ян Коуто ("Куритиба", 6 млн).
  • Исса Каборе ("Мехелен", 4,5 млн).

"Барселона" — 124 млн

  • Миралем Пьянич ("Ювентус", 60 млн).
  • Франсиску Тринкан ("Брага", 31 млн).
  • Сержиньо Деста ("Аякс", 21 млн).
  • Матеус Фернандес ("Палмейрас", 7 млн).
  • Педри ("Лас-Пальмас", 5 млн).

"Ювентус" — 110 млн

  • Артур ("Барселона", 72 млн).
  • Роландо Мандрагора ("Удинезе", 10,7 млн).
  • Альваро Мората ("Атлетико", 10 млн, аренда).
  • Уэстон Маккенни ("Шальке", 4,5 млн, аренда).
  • Стефано Гори ("Пиза", 3 млн).

"Лидс" — 105 млн

  • Родриго Морено ("Валенсия", 30 млн).
  • Диего Льоренте ("Реал Сосьедад", 20 млн).
  • Элдер Кошта ("Вулверхэмптон", 17,7 млн).
  • Рафинья ("Ренн", 17 млн).
  • Робин Кох ("Фрайбург", 13 млн).
  • Иллан Меслье ("Лорьян", 6,5 млн).
  • Джо Гелхардт ("Уиган", 1 млн).
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