Названа пятёрка клубов, потративших на трансферы больше других
"Челси" стал клубом, который потратил в летнее трансферное окно больше других. Лондонцы закупили футболистов на 247 млн евро. Лидерство клуба во время пандемии объяснимо — целый год "синие" не могли покупать игроков из-за запрета ФИФА.
В первую пятёрку также входят привычные в таких рейтингах "Манчестер Сити", "Барселона" и "Ювентус".
Впервые в пятёрке оказался "Лидс". Клуб вернулся в Английскую премьер-лигу и решил потратиться на всю катушку — 105 млн евро для тренера Марсело Бьелсы.
"Челси" — 247 млн
- Кай Хаверц ("Байер", 80 млн).
- Тимо Вернер ("Лейпциг", 53 млн).
- Бен Чилвел ("Лестер", 50,2 млн).
- Хаким Зиеш ("Аякс", 40 млн).
- Эдуард Менди ("Ренн", 24 млн).
"Манчестер Сити" — 156 млн
- Рубен Диаш ("Бенфика", 68 млн).
- Натан Аке ("Борнмут", 45,3 млн).
- Ферран Торрес ("Валенсия", 23 млн).
- Пабло Морено ("Ювентус", 10 млн).
- Ян Коуто ("Куритиба", 6 млн).
- Исса Каборе ("Мехелен", 4,5 млн).
"Барселона" — 124 млн
- Миралем Пьянич ("Ювентус", 60 млн).
- Франсиску Тринкан ("Брага", 31 млн).
- Сержиньо Деста ("Аякс", 21 млн).
- Матеус Фернандес ("Палмейрас", 7 млн).
- Педри ("Лас-Пальмас", 5 млн).
"Ювентус" — 110 млн
- Артур ("Барселона", 72 млн).
- Роландо Мандрагора ("Удинезе", 10,7 млн).
- Альваро Мората ("Атлетико", 10 млн, аренда).
- Уэстон Маккенни ("Шальке", 4,5 млн, аренда).
- Стефано Гори ("Пиза", 3 млн).
"Лидс" — 105 млн
- Родриго Морено ("Валенсия", 30 млн).
- Диего Льоренте ("Реал Сосьедад", 20 млн).
- Элдер Кошта ("Вулверхэмптон", 17,7 млн).
- Рафинья ("Ренн", 17 млн).
- Робин Кох ("Фрайбург", 13 млн).
- Иллан Меслье ("Лорьян", 6,5 млн).
- Джо Гелхардт ("Уиган", 1 млн).