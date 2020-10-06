Названа пятёрка клубов, потративших на трансферы больше других

"Челси" стал клубом, который потратил в летнее трансферное окно больше других. Лондонцы закупили футболистов на 247 млн евро. Лидерство клуба во время пандемии объяснимо — целый год "синие" не могли покупать игроков из-за запрета ФИФА.

В первую пятёрку также входят привычные в таких рейтингах "Манчестер Сити", "Барселона" и "Ювентус".

Впервые в пятёрке оказался "Лидс". Клуб вернулся в Английскую премьер-лигу и решил потратиться на всю катушку — 105 млн евро для тренера Марсело Бьелсы.

"Челси" — 247 млн

Кай Хаверц ("Байер", 80 млн).

Тимо Вернер ("Лейпциг", 53 млн).

Бен Чилвел ("Лестер", 50,2 млн).

Хаким Зиеш ("Аякс", 40 млн).

Эдуард Менди ("Ренн", 24 млн).

"Манчестер Сити" — 156 млн

Рубен Диаш ("Бенфика", 68 млн).

Натан Аке ("Борнмут", 45,3 млн).

Ферран Торрес ("Валенсия", 23 млн).

Пабло Морено ("Ювентус", 10 млн).

Ян Коуто ("Куритиба", 6 млн).

Исса Каборе ("Мехелен", 4,5 млн).

"Барселона" — 124 млн

Миралем Пьянич ("Ювентус", 60 млн).

Франсиску Тринкан ("Брага", 31 млн).

Сержиньо Деста ("Аякс", 21 млн).

Матеус Фернандес ("Палмейрас", 7 млн).

Педри ("Лас-Пальмас", 5 млн).

"Ювентус" — 110 млн

Артур ("Барселона", 72 млн).

Роландо Мандрагора ("Удинезе", 10,7 млн).

Альваро Мората ("Атлетико", 10 млн, аренда).

Уэстон Маккенни ("Шальке", 4,5 млн, аренда).

Стефано Гори ("Пиза", 3 млн).

"Лидс" — 105 млн