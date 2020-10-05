Загитова показала зажигательный танец с Валиевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Instagram видео танца под композицию Don't Worry Be Happy в исполнении Бобби Макферрина. Фигуристка танцует с партнёршей по группе Тутберидзе Камилой Валиевой.

Подписчики Загитовой положительно оценили такую постановку. Болельщики отмечают, что Алина умеет веселиться, несмотря на давление, которое на неё оказывают из-за отсутствия в сборной России и на соревнованиях.

Загитова сейчас принимает участие в съёмках шоу "Ледниковый период". Она в паре с Алексеем Ягудиным будет ведущей передачи.