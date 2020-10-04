"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом

"Тоттенхэм" в гостевом матче обыграл "Манчестер Юнайтед" в четвёртом туре английской премьер-лиги. Игра завершилась с неприличным для "Красных дьяволов" счётом.

"МЮ" открыл счёт уже на второй минуте матча, но уже к седьмой уступал со счётом 1:2. К середине тайма футболисты "Юнайтед" играли в меньшинстве после удаления Марсьяля.

После этого "Манчестер Юнайтед" забил ещё четыре мяча. Итог встречи - 6:1. Голы в этой игре забивали: