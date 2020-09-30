Чемпионку мира Тураеву в аэропорту заставили доказать, что она женщина

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева столкнулась с непониманием из-за своей внешности. Девушку перед вылетом из Санкт-Петербурга заставили доказывать, что она действительно женского пола.

"Перед посадкой в Петербурге я, как пятилетний ребёнок, пыталась доказать, что я женщина. Как будто в этом была какая-то необходимость. Было сложно, но я смогла объясниться", - написала Тураева в Instagram.

История повторилась в Москве. Тураева летела рейсом Санкт-Петербург - Краснодар с пересадкой.

"В этот раз меня встретили с агрессией. Мне стало обидно и страшно. Ни капли уважения, чувства такта, субординации. Мне казалось, что я преступница или того хуже. Я ощущала себя максимально беспомощно на глазах у всей очереди, которая наблюдала за происходящим", - продолжила спортсменка.

Тураева попросила не вмешиваться в её личную жизнь. Девушка отметила, что не задета тем, что многие видят в ней мужчину, но никто не имеет права лезть к ней в душу.