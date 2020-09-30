Луческу установил возрастной рекорд Лиги чемпионов

Румынский тренер Мирча Луческу стал самым возрастным специалистом, выводившим команды на поле в Лиге чемпионов. Наставнику киевского "Динамо" в июле исполнилось 75 лет.

Ранее возрастной рекорд Лиги чемпионов принадлежал Юппу Хайнкесу, которому было 73 года на посту главного тренера "Баварии".

Киевляне оформили путёвку в Лигу чемпионов во вторник. Команда дважды обыграла бельгийский "Гент" в плей-офф раунде отборочного турнира — 2:1, 3:0. Бело-голубые пробились в групповой этап ЛЧ впервые с 2016 года.

Лига чемпионов

На данный момент известны 29 участников главного европейского турнира. Последние три путёвки в групповой этап будут разыграны сегодня.