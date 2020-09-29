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Новиков объявил об уходе из "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков объявил об уходе со своей должности. Команда в последних четырёх матчах проиграла трижды и победила один раз.

Новиков объявил об уходе из

Новиков отметил, что принял решение в спокойной обстановке, проанализировав поражения в Лиге Европы от "Локомотива" (Тбилиси) и РПЛ от "Химок". Наставник поблагодарил футболистов за совместную работу.

"Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем", — написал Новиков в Instagram.

 
 
 
 
 
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Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.

Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)29 Сен 2020 в 3:00 PDT

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что команду на временной основе возглавит тренер молодёжной команды Александр Кульчий. Во время перерыва на игры сборных бело-голубые намерены объявить имя нового главного тренера.

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