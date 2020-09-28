Грачёва проиграла украинке Свитолиной на "Ролан Гаррос"
Пятая ракетка мира Элина Свитолина победила российскую теннисистку Варвару Грачёву в первом круге "Ролан Гаррос". Встреча завершилась в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4.
Во втором круге Свитолина встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.
Россиянки на "Ролан Гаррос"
1-й круг
- Светлана Кузнецова — проиграла в 1-м круге Анастасии Павлюченковой.
- Анна Калинская — проиграла в 1-м круге Эжени Бушар.
- Анна Блинкова — проиграла в 1-м круге Астре Шарме.
- Маргарита Гаспарян — проиграла в 1-м круге Элисе Мертенс.
- Варвара Грачёва — проиграла в 1-м круге Элине Свитолиной.
- Дарья Касаткина — сыграет в 1-м круге с Армони Тан.
- Людмила Самсонова — сыграет в 1-м круге с Софией Кенин.
- Вероника Кудерметова — сыграет в 1-м круге с Полин Пармантье.
- Виталия Дьяченко — сыграет в 1-м круге с Слоан Стивенс.
2-й круг
- Камилла Рахимова — сыграет во 2-м круге с Марией Саккари.
- Екатерина Александрова — сыграет во 2-м круге с Астрой Шармой.
- Анастасия Павлюченкова — сыграет во 2-м круге с Катериной Сиянковой.