Грачёва проиграла украинке Свитолиной на "Ролан Гаррос"

Пятая ракетка мира Элина Свитолина победила российскую теннисистку Варвару Грачёву в первом круге "Ролан Гаррос". Встреча завершилась в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4.

Во втором круге Свитолина встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Россиянки на "Ролан Гаррос"

1-й круг

Светлана Кузнецова — проиграла в 1-м круге Анастасии Павлюченковой.

Анна Калинская — проиграла в 1-м круге Эжени Бушар.

Анна Блинкова — проиграла в 1-м круге Астре Шарме.

Маргарита Гаспарян — проиграла в 1-м круге Элисе Мертенс.

Варвара Грачёва — проиграла в 1-м круге Элине Свитолиной.

Дарья Касаткина — сыграет в 1-м круге с Армони Тан.

Людмила Самсонова — сыграет в 1-м круге с Софией Кенин.

Вероника Кудерметова — сыграет в 1-м круге с Полин Пармантье.

Виталия Дьяченко — сыграет в 1-м круге с Слоан Стивенс.

2-й круг