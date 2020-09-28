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Юрлова стала седьмой в гонке в немецком Висбадене

В немецком Висбадене состоялась выставочная гонка с массовым стартом. От России участие принимала Екатерина Юрлова, которая выиграла чемпионат мира 2015 года.

Гонку выиграла француженка Джулия Симон, которая безупречно прошла два огневых рубежа. Второй стала чешка Маркета Давидова, третьей — американка Клэр Иган.

Юрлова финишировала седьмой. На первом огневом рубеже она отстрелялась чисто, но на втором допустила четыре промаха.

Масс-старт в Висбадене

  1. Джулия Симон (Франция) — 29.10,6 (0+0).
  2. Маркета Давидова (Чехия) — +25,8 (0+4).
  3. Клэр Иган (США) — +33,2 (0+2).
  4. Лена Хекки (Швейцария) — +51,5 (2+12).
  5. Мари Эдер (Финляндия) — +54,8 (0+8).
  6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +1.27,1 (3+9).
  7. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.38,4 (0+4).
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