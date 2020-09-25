Матч "Томь" - "Шинник" отменён из-за вспышки коронавируса в Ярославле

Игра 12-го тура ФНЛ между "Томью" и "Шинником" отменена. В ярославской команде выявлено 12 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба ФНЛ.

Игра должна была произойти 27 сентября и стать первой после назначения на пост главного тренера "Томи" Александра Кержакова. Решение о матче будет принято позже КДК РФС. Скорее всего, "Шиннику" будет засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели игроки хоккейного клуба "Локомотив" из Ярославля. Были отменены несколько матчей "Локо" в КХЛ.