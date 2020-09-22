"Ренн" отказался продавать защитника "Спартаку"

"Спартак" на прошлой неделе сделал предложение "Ренну" по поводу перехода правого защитника Брандона Соппи. Французский клуб ответил красно-белым отказом, так как рассчитывает на футболиста, сообщает L'Equipe.

"Ренн" в этом сезоне дебютирует в Лиге чемпионов. В начале сезона Соппи провёл три матча в составе команды.

18-летний воспитанник клуба в прошлом сезоне выступал за вторую команду "Ренна". Кроме того, игрок вызывался в юниорскую сборную Франции.