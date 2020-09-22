Луис Суарес в ярости от решения "Барселоны" и Бартомеу

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес оказался в ярости от решения клуба по его возможному переходу в "Атлетико". Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу заблокировал трансфер, сообщает ESPN.

Суарес планирует созвать пресс-конференцию и изложить вместе с адвокатами свою версию. Ранее уругваец договорился о том, что будет расторгнут контракт с "Барселоной". Несмотря на то, что соглашение было устным, уругваец считает, что оно должно быть выполнено.

В "Барселоне" же намерены получить компенсацию за Суареса — у уругвайца действует контракт до окончания сезона-2020/21.