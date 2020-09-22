Клуб НФЛ и его тренер оштрафованы на $350 тыс. за отсутствие маски

Национальная футбольная лига (НФЛ) по американскому футболу выписала штрафы за отсутствие масок у официальных лиц во время матчей. Максимальное наказание составило 350 тыс. долларов.

Так, оштрафован клуб "Сиэтл Сихокс" и его тренер Пит Кэпрролл. У специалиста не было маски в игре против "Нью-Ингленд Патриотс". Команда заплатит 250 тыс. долларов, а сам тренер 100 тыс.

Такую же сумму за отсутствие маски заплатят другие клубы и их тренеры: