Национальная футбольная лига (НФЛ) по американскому футболу выписала штрафы за отсутствие масок у официальных лиц во время матчей. Максимальное наказание составило 350 тыс. долларов.
Так, оштрафован клуб "Сиэтл Сихокс" и его тренер Пит Кэпрролл. У специалиста не было маски в игре против "Нью-Ингленд Патриотс". Команда заплатит 250 тыс. долларов, а сам тренер 100 тыс.
Такую же сумму за отсутствие маски заплатят другие клубы и их тренеры:
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