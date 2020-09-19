Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков возглавит клуб Олимп — Футбольной национальной лиги "Томь".

Об этом информированный источник сообщил ТАСС.

"Сейчас Кержаков завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера "Томи", — пояснил источник.