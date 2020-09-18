Фигурист Максим Серов получил тяжёлую травму во время выступлений на этапе Кубка России в Сызрани. Юноша упал на лёд во время своего номера. Серов выступает в танцах на льду в паре с Анастасией Федоровой.

"Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ. Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс.

Хотели госпитализировать, но отказались, завтра вернемся в Москву. — С Кубка, конечно, снимаемся, здоровье — главное. Будем восстанавливаться и работать дальше", — сказала тренер спортсменов Анжелика Крылова.