Международная федерация бенди (FIB) вынесла решение отменить чемпионат мира-2020 в Иркутске. Турнир должен был пройти в только что построенном ледовом дворце "Байкал" с 5 по 11 октября.
В FIB приняли решение исходя из того, что в России запрещено проведение международных соревнований. Также раньше от участия в турнире отказались США, Германия и Швеция. Эти страны сообщали, что не будут выступать из-за пандемии коронавируса.
"В связи с запретом на проведение международных соревнований на территории Российской Федерации и рекомендациями Министерств иностранных дел стран-участниц Международная федерация бенди (FIB) приняла решение об отмене XL Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске", — говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
По словам избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, турнир может пройти в другие сроки, так как чемпионат перенесён, а не отменён полностью. Причиной же стала позиция Швеции.
"Шведы не приедут, какой чемпионат? Без них нет состязательности и интереса. Аккуратно перенесём чемпионат и продолжим развивать спортивную инфраструктуру", — заявил Кобзев.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.