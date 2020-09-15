Чемпионат мира по бенди в Иркутске отменён из-за санкций

Международная федерация бенди (FIB) вынесла решение отменить чемпионат мира-2020 в Иркутске. Турнир должен был пройти в только что построенном ледовом дворце "Байкал" с 5 по 11 октября.

В FIB приняли решение исходя из того, что в России запрещено проведение международных соревнований. Также раньше от участия в турнире отказались США, Германия и Швеция. Эти страны сообщали, что не будут выступать из-за пандемии коронавируса.

"В связи с запретом на проведение международных соревнований на территории Российской Федерации и рекомендациями Министерств иностранных дел стран-участниц Международная федерация бенди (FIB) приняла решение об отмене XL Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске", — говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Турнир пройдёт в другое время?

По словам избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, турнир может пройти в другие сроки, так как чемпионат перенесён, а не отменён полностью. Причиной же стала позиция Швеции.