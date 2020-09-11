Футболистов "Уфы" не выпускают из аэропорта Саранска

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, как команду приняли в Саранске. 12 сентября уфимцы сыграют на "Мордовия Арене" против "Тамбова". Игра начнётся в 13.45 по московскому времени.

По словам Евсеева, команду продолжительное время не выпускают из аэропорта. Дело в том, что у водителя автобуса, который должен был везти футболистов и тренерский штаб в отель, не оказалось справки об отсутствии коронавируса.