Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, как команду приняли в Саранске. 12 сентября уфимцы сыграют на "Мордовия Арене" против "Тамбова". Игра начнётся в 13.45 по московскому времени.
По словам Евсеева, команду продолжительное время не выпускают из аэропорта. Дело в том, что у водителя автобуса, который должен был везти футболистов и тренерский штаб в отель, не оказалось справки об отсутствии коронавируса.
"Фантастика! Прилетели в Саранск. Должны были сесть в автобус, поехать в отель — ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Долго уже сидим. Приехал автобус, у водителя нет справки об отрицательном тесте на коронавирус. Почему ее нет, что сейчас хозяева будут делать? Мы в неведении. Сказать, что удивлены — ничего не сказать", — написал Евсеев в Instagram.
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Фантастика! Прилетели в Саранск. Должны были сесть в автобус, поехать в отель - ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Долго уже сидим. Приехал автобус, у водителя нет справки об отрицательном тесте на ковид. Почему ее нет, что сейчас хозяева будут делать? Мы в неведении. Сказать, что удивлены - ничего не сказать. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #евсеев
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