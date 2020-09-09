Тина Канделаки: Кокорину нужно больше думать об игре

Продюсер и ведущая Тина Канделаки заявила, что Кокорина возможный трансфер в "Рому" не должен так сильно волновать. Главное, по мнению Тины, это чтобы футболист хорошо играл. Кроме того, она добавила, что нашей команде этот игрок сейчас нужнее.