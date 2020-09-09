Продюсер и ведущая Тина Канделаки заявила, что Кокорина возможный трансфер в "Рому" не должен так сильно волновать. Главное, по мнению Тины, это чтобы футболист хорошо играл. Кроме того, она добавила, что нашей команде этот игрок сейчас нужнее.
"Я думаю, что Александр Кокорин нужен "Спартаку" больше, чем нужен "Роме", как бы она ни проявляла свой интерес. А самому Саше нужнее всего стабильно играть на высоком уровне и вернуться в сборную. В этом цели Кокорина и "Спартака" совпадают. Ну а в случае успешного сезона внимание к нападающему в Европе только вырастет", — написала Тина в своем канале.
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