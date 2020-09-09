"Барселона" не будет отдавать Коутиньо в аренду

Агент Киа Джурабчан рассказал о планах полузащитника Филипе Коутиньо. В 2018 году бразилец стал самым дорогим приобретением "Барселоны", а в прошлом сезоне был отправлен в аренду в "Баварию".

Коутиньо провёл удачный сезон в составе мюнхенской команды. В 38 матчах он забил 11 мячей и выиграл три трофея, став победителем Лиги чемпионов, Бундеслиги и Кубка Германии.

"Он остаётся. Куман позвонил Коутиньо после победы "Баварии" в Лиге чемпионов и сказал, что рассчитывает на него. В "Барселоне" сейчас всё меняется, поэтому такие игроки как Коутиньо, Усман Дембеле и Антуан Гризманн выйдут на первые роли в этом году", — приводит TalkSport слова Джурабчана.