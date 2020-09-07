Хабиб жёстко ответил своим критикам

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывания о том, что он ведёт бои скучно. По словам бойца, он не должен обращать внимание на желания болельщиков.

"Моя лучшая сторона — грэпплинг, контроль сверху. С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди? Я доминирующий чемпион. Я 12 лет в этом виде спорта. Ещё не было в истории смешанных единоборств, чтобы человек, выступающий на таком высоком уровне, так долго шёл без поражений", — приводят "Известия" слова Хабиба.

Нурмагомедов провёл 28 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 28 побед. В следующем бою он будет защищать титул в лёгком весе. Его соперником станет Джастин Гэтжи.