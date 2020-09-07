Президент Польши отреагировал на дисквалификацию Джоковича

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на инцидент с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на US Open. Сербский теннисист во время матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой попал мячом в женщину-лайнсмена.

Несмотря на то, что серб сделал это не специально и извинился перед девушкой, по регламенту турнира его дисквалифицировали. Инцидент с Джоковичем теперь обсуждают не только спортивный мир, но даже политики.

La toma definitiva de la acción que provocó la descalificación de Djokovic en el #USOpen Todos los detalles 👉 https://t.co/mHFzFhCDAW pic.twitter.com/75cLkGrOdR — Eurosport. es (@Eurosport_ES) September 6, 2020

В Twitter президент Польши поставил "лайк" под сообщением журналиста Рафаля Фракевича.

"Джоковича дисквалифицировали за то, что он случайно попал в какую-то женщину, которая рухнула, будто в нее пальнули из базуки. Ничего глупее я сегодня уже не увижу. Мир сошел с ума", — написал Фракевич.

US Open 2020

На турнире в Нью-Йорке стали известны участники двух четвертьфиналов:

Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Денис Шаповалов (Канада);

Борна Чорич (Хорватия) - Александр Зверев (Канада).

В 1/8 финала продолжают участие два российских теннисиста: