Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на инцидент с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на US Open. Сербский теннисист во время матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой попал мячом в женщину-лайнсмена.
Несмотря на то, что серб сделал это не специально и извинился перед девушкой, по регламенту турнира его дисквалифицировали. Инцидент с Джоковичем теперь обсуждают не только спортивный мир, но даже политики.
La toma definitiva de la acción que provocó la descalificación de Djokovic en el #USOpen
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В Twitter президент Польши поставил "лайк" под сообщением журналиста Рафаля Фракевича.
"Джоковича дисквалифицировали за то, что он случайно попал в какую-то женщину, которая рухнула, будто в нее пальнули из базуки. Ничего глупее я сегодня уже не увижу. Мир сошел с ума", — написал Фракевич.
На турнире в Нью-Йорке стали известны участники двух четвертьфиналов:
В 1/8 финала продолжают участие два российских теннисиста:
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.