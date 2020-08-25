"Херенвен" разрешил ЦСКА вести переговоры с Эджуке

Голландский "Херенвен" сообщил о скором уходе полузащитника Чидеры Эджуке. Клуб официально разрешил ему вести переговоры с другими командами.

"Эджуке не поедет на тренировочные сборы", — сообщает пресс-служба "Херенвена".

Ранее СМИ сообщали, что игроком интересуется ЦСКА. За футболиста армейцам необходимо заплатить 12 млн евро.

Часть суммы достанется норвежскому клубу "Волеренга", за который Эджуке выступал ранее. Он перешёл в "Херенвен" в 2019 году и за сезон в 25 матчах забил девять мячей и сделал четыре передачи.

Всего 22-летний нигериец в Европе провёл 84 матча, забил 22 гола и сделал семь передач.