"Лейпциг" сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Лейпциг" в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:1. Победу немецкой команде принёс американец Тайлер Адамас, забив гол на 88-й минуте встречи.

Полузащитник решился на удар из-за пределов штрафной, мяч зацепил защитника мадридцев и залетел за шиворот голкиперу.

Сенсационный "Лейпциг"

Клуб был основан в 2009 году и из любителей за 11 лет выбрался не только в Бундеслигу, но и полуфинал Лиги чемпионов.

"Лейпциг" провёл пять сезонов в Бундеслиге. На второй год команда уже пробилась в Лигу чемпионов.

В еврокубках немцы выступают третий сезон. В дебютном команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

Возглавляет "Лейпциг" 33-летний тренер Юлиан Нагельсманн.

В полуфинале "Лейпциг" сыграет против "ПСЖ". Матч состоится 18 августа в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш".