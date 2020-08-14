"Лейпциг" в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:1. Победу немецкой команде принёс американец Тайлер Адамас, забив гол на 88-й минуте встречи.
Полузащитник решился на удар из-за пределов штрафной, мяч зацепил защитника мадридцев и залетел за шиворот голкиперу.
Клуб был основан в 2009 году и из любителей за 11 лет выбрался не только в Бундеслигу, но и полуфинал Лиги чемпионов.
В полуфинале "Лейпциг" сыграет против "ПСЖ". Матч состоится 18 августа в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш".
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