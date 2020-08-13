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Роналду предложил свои услуги "Барселоне"

Спорт » Командные виды » Футбол

Мечта многих футбольных болельщиков может осуществиться уже этим летом — Криштиану Роналду и Лионель Месси, возможно, будут выступать за одну команду. Самый известный агент мира Жорже Мендеш работает над трансфером португальца в "Барселону".

По сведениям журналиста Гильемо Балаге, Криштиану хочет получить новый вызов в карьере, а Мендеш считает "Барсу" подходящим вариантом для него. Кроме каталонцев, предложение от Роналду получил "ПСЖ".

Будущее Криштиану зависит от того, сможет ли потенциальный работодатель потянуть его высокую зарплату — сейчас она составляет около 23 млн евро за сезон. "Барселоне" это будет сделать тяжело, если в клубе останется Месси, который получает около 30 млн.

Сам же Месси пока не определился со своим будущим. Несмотря на сообщения о покупке пентхауса в Милане, слухи о переходе в "Интер" могут так и остаться слухами.

Ранее Роналду выступал за "Реал". В "Ювентусе" он провёл два сезона, завоевал два чемпионских титула, но не смог привести команду к победе в Лиге чемпионов.

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