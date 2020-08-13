Венгер ответил на предложение возглавить "Барселону"

Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер не захотел возглавить "Браселону". Каталонцы сделали ему предложение в августе, но француз отказался и сосредоточился на работе в ФИФА, сообщает Le10sport.

Сейчас Венгер возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола. Ранее 70-летний француз отказался от предложений других клубов. В частности, на тренера выходил "Локомотив", но по словам генерального директора клуба Василия Кикнадзе, железнодорожникам пришлось бы "решить множество вопросов".

Карьера Венгера

Венгер 22 года находился у руля лондонского "Арсенала" и в 2018 году покинул клуб. Вместе с "канонирами" он завоевал:

3 чемпионских титула;

7 Кубков Англии;

7 Суперкубков Англии.

До этого с "Монако" Венгер выиграл чемпионский трофей и Кубок Франции.