Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер не захотел возглавить "Браселону". Каталонцы сделали ему предложение в августе, но француз отказался и сосредоточился на работе в ФИФА, сообщает Le10sport.
Сейчас Венгер возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола. Ранее 70-летний француз отказался от предложений других клубов. В частности, на тренера выходил "Локомотив", но по словам генерального директора клуба Василия Кикнадзе, железнодорожникам пришлось бы "решить множество вопросов".
Венгер 22 года находился у руля лондонского "Арсенала" и в 2018 году покинул клуб. Вместе с "канонирами" он завоевал:
До этого с "Монако" Венгер выиграл чемпионский трофей и Кубок Франции.
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