Кокорин пропустит второй матч "Спартака" подряд

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не поможет своей команде во втором туре чемпионата РПЛ. Футболист пропустит игру против "Ахмата", сообщает "СЭ".

У форварда повреждение икроножной мышцы, из-за чего он пропустил игру первого тура с "Сочи". За два дня до матча с "Ахматом" Кокорин не вышел на тренировку.

Кокорин подписал контракт со "Спартаком" 1 августа. Пока он не провёл ни одной игры в составе команды.